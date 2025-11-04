Кая Каллас: Расширение ЕС — инвестиция в будущее Союза

Расширение Евросоюза является одной из ключевых целей Еврокомиссии и рассматривается как инвестиция в будущее ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам Каллас, полномасштабная агрессия России против Украины показала, насколько важно продолжение процесса расширения. Этот шаг, подчеркнула она, позволит сделать Европейский союз более сильным, увеличить его геополитическую значимость, а также укрепить политические и экономические возможности Европы.

"Вместе с тем, это не означает, что кто-то получит свободный вход, - процесс базируется на четких правилах и достижениях", - отметила Кая Каллас.

Она добавила, что для Украины, находящейся в наиболее сложной ситуации из-за войны, перспектива вступления в ЕС является гарантией будущей безопасности и защиты.

Каллас также подчеркнула, что наиболее продвинутыми в процессе вступления в ЕС остаются Черногория и Албания, которые демонстрируют заметные успехи в реализации реформ и приведении национального законодательства в соответствие с нормами Союза.