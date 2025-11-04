Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Кая Каллас: Расширение ЕС — инвестиция в будущее Союза

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 17:50
    Кая Каллас: Расширение ЕС — инвестиция в будущее Союза

    Расширение Евросоюза является одной из ключевых целей Еврокомиссии и рассматривается как инвестиция в будущее ЕС.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    По словам Каллас, полномасштабная агрессия России против Украины показала, насколько важно продолжение процесса расширения. Этот шаг, подчеркнула она, позволит сделать Европейский союз более сильным, увеличить его геополитическую значимость, а также укрепить политические и экономические возможности Европы.

    "Вместе с тем, это не означает, что кто-то получит свободный вход, - процесс базируется на четких правилах и достижениях", - отметила Кая Каллас.

    Она добавила, что для Украины, находящейся в наиболее сложной ситуации из-за войны, перспектива вступления в ЕС является гарантией будущей безопасности и защиты.

    Каллас также подчеркнула, что наиболее продвинутыми в процессе вступления в ЕС остаются Черногория и Албания, которые демонстрируют заметные успехи в реализации реформ и приведении национального законодательства в соответствие с нормами Союза.

    Евросоюз Кая Каллас расширение ЕС
    Aİ rəsmisi: Aİ-nin genişlənməsi onun gələcəyinə investisiyadır

    Последние новости

    18:37

    Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в Грузии

    В регионе
    18:35

    Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

    Футбол
    18:29

    Алкис Дракинос: Поддержка ЕБРР ИКТ-проектов в Азербайджане способствует формированию сильной цифровой экономики

    ИКТ
    18:28

    Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщения

    В регионе
    18:15

    Гурбан Гурбанов: Продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси" контролируется клубом

    Футбол
    18:12

    В Азербайджане внедрены первые стандарты в сфере искусственного интеллекта

    ИКТ
    18:07

    В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушки

    Происшествия
    18:04

    В Нахчыване выделили около 700 га под строительство СЭС

    Энергетика
    17:58

    Пожар в многоэтажке в Бинагади потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей