Кая Каллас проведет переговоры в Нью-Йорке

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас находится в Нью-Йорке для участия во встречах высокого уровня в ООН и с международными партнерами.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на Европейскую службу внешних связей.

Каллас выступит на заседании Совета Безопасности ООН, где представит заявление о сотрудничестве ЕС и ООН.

Она также проведет встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем Генассамблеи ООН Анналеной Бербок, а также примет участие во встречах с представителями ЕС и стран-партнеров.