Кая Каллас призвала страны ЕС передать Украине имеющиеся запасы ракет Patriot

Украине срочно необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны, и страны ЕС должны рассмотреть возможность передачи Киеву своих резервных запасов, включая ракеты для комплексов Patriot.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед заседанием министров обороны ЕС в Брюсселе заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас журналистам.

"Необходимо, чтобы государства, располагающие резервными запасами, смогли направить их Украине, а ракеты Patriot, выпускаемые в дальнейшем, восполняли бы переданные объемы", - подчеркнула Каллас.

Она также обратила внимание на то, что нехватка средств ПВО имеет значительно более масштабный характер.

"Все нуждаются в большем количестве средств противовоздушной обороны", - сказала Каллас, отметив необходимость наращивать производство на фоне спроса как со стороны Украины, так и из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Каллас также сообщила о разблокировке Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF). По ее словам, порядка 1 млрд евро из этих ресурсов будет выделено на совместные оборонные закупки, так как Евросоюзу необходимо стимулировать страны-участницы к более активному объединению усилий при приобретении вооружений. "Нам действительно нужно подталкивать государства-члены к совместной работе", - сказала топ-дипломат ЕС.

Ранее страны ЕС договорились разблокировать 6,6 млрд евро из EPF. Каллас заявляла, что часть средств будет использована для возмещения государствам-членам поставок вооружений Украине, финансирования новых совместных закупок и поддержки миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих.

По ее словам, многие страны ЕС, которые получат средства по EPF, уже заявили о намерении направить их Украине.

Каллас также заявила, что, несмотря на рост оборонных расходов в ЕС, страны блока по-прежнему сталкиваются с серьезными пробелами в оборонных возможностях, требующие их срочного устранения.

"У нас есть большие пробелы в оборонных возможностях, и теперь мы должны сосредоточиться на том, как именно их заполнить ", - сказала она.