    Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 20:33
    Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Иран обеспечить прозрачность и всесторонне сотрудничать с МАГАТЭ.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.

    "Крайне важно, чтобы Иран обеспечил прозрачность и полностью сотрудничал с МАГАТЭ. Окно для дипломатии по решению иранской ядерной проблемы все еще открыто, и ЕС готов внести свой вклад. Сегодня я встретилась с Рафаэлем Гросси и подтвердила полную поддержку его работы", - написала она.

    Представители МИД Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают переговоры о возобновлении сотрудничества. На данный момент состоялись две встречи, третья запланирована.

    Тем временем США призывают Иран к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования ядерного вопроса. Франция, Германия и Великобритания инициировали процесс повторного введения санкций ООН (механизм snapback) в ответ на несоблюдение Тегераном своих ядерных обязательств.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном и приветствовал возвращение инспекторов агентства в страну, назвав это прогрессом на пути к нормализации сотрудничества. При этом он отметил, что инспекторам предстоит решить ряд вопросов, связанных с проведением проверок на территории Ирана.

