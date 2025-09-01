    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırır

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:17
    Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırır
    Kaya Kallas

    Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas İranı şəffaflığı təmin etməyə və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə (AEBA) tam əməkdaşlığa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "İranın şəffaf olması və AEBA ilə tam əməkdaşlığı həyati əhəmiyyət kəsb edir. İranın nüvə problemi ilə bağlı diplomatiya pəncərəsi hələ də açıqdır və Aİ öz töhfəsini verməyə hazırdır. Bu gün mən AEBA-nın direktoru Rafael Qrossi ilə görüşdüm və onun işinə tam dəstəyimizi bir daha bildirdim", - diplomat qeyd edib.

    İran Xarici İşlər Nazirliyi və AEBA nümayəndələri əməkdaşlığın bərpası ilə bağlı danışıqları davam etdirirlər. İndiyədək iki görüş keçirilib, üçüncü görüş nəzərdə tutulub.

    Bu arada ABŞ nüvə problemini həll etmək üçün İranla ciddi diplomatik danışıqlara çağırır. Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya Tehranın nüvə öhdəliklərinə əməl etməməsinə cavab olaraq BMT sanksiyalarının (snapback) yenidən tətbiqi prosesinə başlayıb.

    R.Qrossi İranla konstruktiv münasibətləri davam etdirmək istədiyini vurğulayıb və agentlik müfəttişlərinin ölkəyə qayıtmasını alqışlayıb. O, bunu əməkdaşlığın normallaşdırılması istiqamətində irəliləyiş kimi qiymətləndirib. Eyni zamanda diplomat qeyd edib ki, müfəttişlər İran ərazisində yoxlamaların aparılması ilə bağlı bir sıra məsələləri həll etməli olacaqlar.

    Avropa İttifaqı   AEBA   Kaya Kallas  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ

    Son xəbərlər

    22:23

    A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    22:16

    Türkiyənin üç vilayətində meşə yanır

    Region
    21:57

    Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:46

    "İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcək

    Futbol
    21:43

    Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:39

    Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz

    Xarici siyasət
    21:25

    Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidir

    Region
    21:17

    Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırır

    Digər ölkələr
    21:05

    Misirin Baş naziri: İsrail Qəzza ilə bağlı son təklifi qəbul etməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti