    Кая Каллас: Москве придется сесть за стол переговоров с Украиной

    • 09 сентября, 2025
    • 13:50
    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что президент России Владимир Путин не заинтересован в достижении мира в Украине.

    Как передает Report, об этом она заявила, выступая в Европарламенте.

    "У Путина нулевой интерес к миру. И он не остановит войну, пока его не заставят", - сказала она.

    Глава дипломатии также подчеркнула, что Европа полна решимости продолжать сдерживание РФ.

    "Россия не сломила решимость Украины. Она не сломила и нашу", - сказала она.

    По словам Каллас, Россия не сможет победить в войне.  Она отметила, что Москве следует уйти с поля боя и начать переговоры с Украиной. Дипломат также подчеркнула, что после установления мира нельзя допустить нового перевооружения России.

    Глава евродипломатии также заявила, что страны Евросоюза намерены до октября поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов. 

    "Сейчас они [страны-члены ЕС] также обеспечили 80% процентов боеприпасов от нашей цели в 2 млн боеприпасов. До октября мы имеем целью обеспечить 100%", – сказала Каллас.

