Катер взорвался в порту на юге Франции, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате взрыва катера в порту на юге Франции.

Три человека пострадали в результате взрыва катера в порту на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал France 3 .

По его данным, судно длиной около 10 метров взорвалось практически сразу после заправки топливом и отплытия от пирса в коммуне Йер. По предварительной информации, могли сдетонировать пары топлива в трюме после старта двигателя, однако точные причины установят следователи.

В результате происшествия находившаяся на пирсе женщина получила серьезные ожоги, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Также пострадали 14-летняя девушка и 50-летний мужчина, находившиеся на борту катера. Еще один пассажир судна не пострадал.

Мэрия на своей странице в Twitter подтвердила факт происшествия, отметив, что, по предварительным данным, загрязнения акватории после взрыва не зафиксировано. Тем не менее заправочная станция была временно закрыта.