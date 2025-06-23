Катар закрыл свое воздушное пространство

Катар закрыл свое воздушное пространство "до дальнейшего уведомления".

Катар закрыл свое воздушное пространство "до дальнейшего уведомления".

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД страны в соцсети Х.

"В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе", - указано в заявлении.

Ранее МИД Британии призвал граждан воздержаться от поездок в ОАЭ и Катар.

Напомним, что США заявили, что ждут ответа Ирана на их удар в ближайшие дни.