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Катар закрыл свое воздушное пространство

Катар закрыл свое воздушное пространство Катар закрыл свое воздушное пространство "до дальнейшего уведомления".
Другие страны
23 июня 2025 г. 19:55
Катар закрыл свое воздушное пространство

Катар закрыл свое воздушное пространство "до дальнейшего уведомления".

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД страны в соцсети Х.

"В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе", - указано в заявлении.

Ранее МИД Британии призвал граждан воздержаться от поездок в ОАЭ и Катар.

Напомним, что США заявили, что ждут ответа Ирана на их удар в ближайшие дни.

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