    Катар взаимодействует с США и Ираном для возобновления ядерных переговоров

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 20:27
    Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Доха активно сотрудничает с представителями Ирана и США для возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая в Нью-Йорке на заседании Совета по международным отношениям.

    "Сейчас нет "ядерной гонки", и Иран имеет право развивать свою мирную ядерную программу для выработки электроэнергии или других целей в рамках международного права. Нас беспокоит риторика Израиля и Ирана, которая ведет к эскалации. Мы взаимодействуем с США и Ираном, чтобы возобновить переговоры по этому вопросу. Я уверен, что как только начнутся серьезные переговоры, мы сможем достичь соглашения", - подчеркнул он.

