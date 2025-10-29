İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Qətər nüvə danışıqlarının bərpası üçün ABŞ və İran ilə əməkdaşlıq edir

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2025
    • 20:49
    Qətər nüvə danışıqlarının bərpası üçün ABŞ və İran ilə əməkdaşlıq edir

    Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Əl Tani rəsmi Dohanın nüvə proqramı ətrafında vəziyyətin həlli ilə bağlı danışıqların bərpası üçün İran və ABŞ nümayəndələri ilə fəal əməkdaşlıq etdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Nyu-Yorkda Xarici Əlaqələr Şurasının iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Hazırda "nüvə yarışı" yoxdur və İranın beynəlxalq hüquq çərçivəsində elektrik enerjisi istehsalı və digər məqsədlər üçün dinc nüvə proqramını inkişaf etdirmək hüququ var. Biz İsrail və İranın eskalasiyaya aparan ritorikasından narahatıq. Bu məsələ ilə bağlı danışıqları bərpa etmək üçün ABŞ və İranla birlikdə çalışırıq. Əminəm ki, ciddi danışıqlar başladıqdan sonra razılığa gələ biləcəyik", - o vurğulayıb.

    Qətər İran nüvə proqramı ABŞ
    Катар взаимодействует с США и Ираном для возобновления ядерных переговоров

    Son xəbərlər

    21:53

    Azərbaycan güləşçiləri U-23 dünya çempionatında tarixi uğura imza atıblar

    Fərdi
    21:50

    Braziliyada narkotik satanlara qarşı əməliyyatlarda 132 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    21:50

    Avropa İttifaqı Gürcüstan hökumətinə təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Region
    21:39

    COP29-dan COP30-a keçid və XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq mövzusunda yüksək səviyyəli görüş keçirilib

    COP29
    21:34

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 22 500 bilet satılıb

    Futbol
    21:20

    BAEA İranın nüvə obyektlərində aktivlik müşahidə edib

    Region
    21:15
    Foto

    "Nine Senses" qalereyasında "Od, Su və Öpüşlər" sərgisi açılıb

    Sərgilər
    21:01

    İspaniya Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET alacaq

    Region
    20:56

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan komandalarının duelində "Neftçi" qalib gəlib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti