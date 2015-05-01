Катар купит у Франции 24 истребителя Rafale

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Эмир Катара Тамим бин Хамад ат-Тани согласился приобрести у Франции 24 многоцелевых истребителей четвертого поколения Rafale производства корпорации Dassault. Об этом сообщает Елисейский дворец, информирует Report со ссылкой на портал Lenta.Ru.

Президент Франсуа Олланд отправится в Доху 4 мая для участия в заключении контракта между Катаром и производителями Dassault Aviation и MBDA. Помимо этого, будет подписан отдельный договор между правительствами двух стран о гарантировании сделки.

Первоначальные поставки небольшого количества самолетов могут быть осуществлены уже в 2017 году, график выполнения оставшейся части контракта будет зависеть от того, как быстро Dassault сможет нарастить производство, отмечает портал Defense-Aerospace.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники в Елисейском дворце и Министерстве обороны сообщило, что предметом сделки будет первая партия из 24 самолетов с возможностью приобретения еще 12. Стоимость контракта оценивается в сумму, превышающую 3,5 млрд. евро.

Катар, у которого в настоящее время на вооружении находится порядка десятка военных самолетов Mirage 2000-5, хочет приобрести современные истребители и увеличить численность своих ВВС.