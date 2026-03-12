Каш Патель: ФБР расследует обстоятельства стрельбы в университете Норфолка

ФБР вместе с местными властями города Норфолк выясняет обстоятельства стрельбы в университете Old Dominion.

Как передает Report, об этом глава ФБР Каш Патель сообщил в соцсети Х.

"Сотрудники ФБР оказывают помощь и работают с местными властями в связи со стрельбой в университете Олд Доминион. Мы будем обновлять информацию по мере возможности", - отметил он.

По данным американских СМИ, в результате стрельбы пострадали два человека, стрелявший нейтрализован.

Пострадавшие доставлены в больницу.