    Каш Патель: ФБР расследует обстоятельства стрельбы в университете Норфолка

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 20:38
    ФБР вместе с местными властями города Норфолк выясняет обстоятельства стрельбы в университете Old Dominion.

    Как передает Report, об этом глава ФБР Каш Патель сообщил в соцсети Х.

    "Сотрудники ФБР оказывают помощь и работают с местными властями в связи со стрельбой в университете Олд Доминион. Мы будем обновлять информацию по мере возможности", - отметил он.

    По данным американских СМИ, в результате стрельбы пострадали два человека, стрелявший нейтрализован.

    Пострадавшие доставлены в больницу.

