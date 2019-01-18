Экс-главу Nissan обвинили в незаконном получении почти 8 млн евро

https://report.az/storage/news/5767c50f8ba04a8029ab3eae80a175d8/2e54f909-a4fa-4c95-b9f9-6e04a35b9d33_292.jpg
Баку. 18 января.REPORT.AZ/ Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон незаконным образом получил около € 7,82 млн через зарубежное совместное предприятие Mitsubishi.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, об этом свидетельствуют итоги внутренней проверки в Mitsubishi.
Как отмечается, проверка не выявила нарушений со стороны Карлоса Гона при управлении самой Mitsubishi.
Ранее сообщалось, что суд Токио продлил арест экс-главе Nissan до 11 января.
Tural AsadiАвтор новости