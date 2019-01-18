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    Экс-главу Nissan обвинили в незаконном получении почти 8 млн евро

    Баку. 18 января.REPORT.AZ/ Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi  Карлос Гон незаконным образом получил около € 7,82 млн через зарубежное совместное предприятие Mitsubishi.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, об этом свидетельствуют итоги внутренней проверки в Mitsubishi.

    Как отмечается, проверка не выявила нарушений со стороны Карлоса Гона при управлении самой Mitsubishi.

    Ранее сообщалось, что суд Токио продлил арест экс-главе Nissan до 11 января. 

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