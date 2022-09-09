Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании 10 сентября

Датой официального провозглашения Карла III королем Великобритании выбрали субботу, 10 сентября.

Датой официального провозглашения Карла III королем Великобритании выбрали субботу, 10 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times .

По информации СМИ, в пятницу, 9 сентября, король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон.

К полудню по местному времени, вероятно, будет встреча Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Дальнейшие подробности после провозглашения Карла III новым британским королем неизвестны.

Елизавета II ушла из жизни в окружении близких вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал, построенном во время правления ее прапрабабушки, королевы Виктории. Новым королем Соединенного Королевства безотлагательно стал старший сын королевы — Чарльз Филипп Артур Джордж, или Карл III. Национальный траур в Британии продлится 10 дней.