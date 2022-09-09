Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании 10 сентября

Датой официального провозглашения Карла III королем Великобритании выбрали субботу, 10 сентября.
Как передает Report, об этом сообщает издание
По информации СМИ, в пятницу, 9 сентября, король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон.
К полудню по местному времени, вероятно, будет встреча Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
Дальнейшие подробности после провозглашения Карла III новым британским королем неизвестны.
Елизавета II ушла из жизни в окружении близких вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал, построенном во время правления ее прапрабабушки, королевы Виктории. Новым королем Соединенного Королевства безотлагательно стал старший сын королевы — Чарльз Филипп Артур Джордж, или Карл III. Национальный траур в Британии продлится 10 дней.