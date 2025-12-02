Карл III лишил своего младшего брата последних королевских титулов
- 02 декабря, 2025
- 04:27
Британский монарх Карл III лишил своего младшего брата, бывшего принца Эндрю, последних королевских титулов из-за скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Как передает Report, об этом сообщает правительственный бюллетень The Gazette.
В соответствии с распоряжением короля, Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор перестал быть кавалером-компаньоном ордена Подвязки, а его имя вычеркнуто из реестра ордена. Кроме того, отменено производство брата монарха в рыцари Большого креста Королевского викторианского ордена.
Карл III лишил своего младшего брата последних королевских титулов
