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Карин Жан-Пьер: США вновь угрожает шатдаун

Карин Жан-Пьер: США вновь угрожает шатдаун США вновь угрожает шатдаун - частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель.
Другие страны
4 января 2024 г. 03:44
Карин Жан-Пьер: США вновь угрожает шатдаун

США вновь угрожает шатдаун - частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом предупредила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу. Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели", - заявила Жан-Пьер.

Ранее администрация и Конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, законодатели приняли компромиссный бюджет накануне завершения финансирования правительства. Согласно закону ассигнования будут выделены для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. При этом документ не предусматривал выделения запрошенных администрацией средств для помощи Украине и Израилю, но и не содержал бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.

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