Каримов: Узбекистан не будет размещать у себя иностранные военные базы

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов подтвердил, что его страна никогда не присоединится к каким-либо военно-политическим блокам и не допустит размещения на своей территории иностранных военных баз, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В марте этого года Каримов уже заявлял, что Узбекистан, по его мнению, должен сохранить внеблоковый военный статус. Он отметил тогда, что важно не допустить присоединения Узбекистана к каким-либо военным блокам, размещения в стране иностранных военных баз и пребывания военнослужащих Узбекистана за пределами страны.

"Считаю необходимым вновь повторить, что Узбекистан никогда не присоединится ни к каким военно-политическим блокам, не допустит размещения на своей территории иностранных военных баз, пребывания наших военнослужащих за пределами страны", — сказал Каримов в национальном парке имени Алишера Навои, где прошли торжества в честь 24-й годовщины государственной независимости Узбекистана.

По его словам, сегодня эти принципы возведены в статус государственного закона. "Именно такую глубоко продуманную позицию, такую политику мы считаем самой правильной для себя, единственно верной и никогда не свернем с этого пути", — сказал президент.

В числе приоритетных задач Узбекистана Каримов также назвал "укрепление взаимодействия с ближними и дальними странами, установление взаимовыгодных связей, дальнейшее развитие сотрудничества на пути к объединяющим нас общим целям".