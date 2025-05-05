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Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве

Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римскогою
Другие страны
5 мая 2025 г. 18:23
Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве

Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римскогою

Как передает Report, об этом говорится в сообщении по итогам 10-й конгрегации (собрания) кардиналов, прошедшей в Ватикане в понедельник.

В общей сложности в конгрегации приняли участие 179 членов коллегии кардиналов. На открывающийся в среду конклав соберутся иерархи, не перешагнувшие 80-летний рубеж.

Как сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, для размещения столь большого числа "князей Церкви" Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы, которая традиционно использовалась кардиналами на последних конклавах, а также соседнее с ним здание, выполнявшее функции детского сада для детей сотрудников Ватикана.

Конклаву по традиции предшествует торжественная месса Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон).

Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

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