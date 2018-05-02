Капитан российского военного самолета умер во время перелета в Египет

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Капитан российского самолета Ан-12 умер во время перелета в Египет. Как передает Report, трагедия произошла через 4,5 часа после взлета, когда командир самолета внезапно потерял сознание. Экипаж быстро взял ситуацию под контроль, связался с диспетчером Каира и запросил приоритет при посадке в Хургаде. После приземления самолета пилот сразу был госпитализирован в больницу «Эль-Нил», но спасти его не удалось. Одной из вероятных причин его смерти называют обширный сердечный приступ.

Напоминаем: «Ан-12 принадлежит корпорации «Миг» и летел в Хургаду. По сообщениям СМИ, самолет скорее всего, отвозил запчасти для истребителей, которые стоят на вооружении египетской армии.