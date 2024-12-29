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Капитан разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air налетал свыше 6 тыс. часов

Капитан разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air налетал свыше 6 тыс. часов Капитан воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее, за свою карьеру провел 6 823 часа в воздухе, второй пилот - 1 650 часов.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 17:07
Капитан разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air налетал свыше 6 тыс. часов

Капитан воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее, за свою карьеру провел 6 823 часа в воздухе, второй пилот - 1 650 часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство News1.

По его оценке, вероятность "ошибки пилота", которая обычно входит в число причин таких происшествий, "представляется сравнительно низкой". Оба пилота имели южнокорейское гражданство. Капитану было 45 лет, второму пилоту - 35.

По предварительной информации, катастрофа следовавшего из Бангкока Boeing 737-800, на борту которого находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа, произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Самолет предпринял попытку сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы говорят о возникновении пламени в двигателе самолета еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.

Число подтвержденных жертв достигло 179 человек. Два человека выжили. Власти Южной Кореи объявили недельный траур.

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