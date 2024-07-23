Кандидатуру Харрис поддержали более 220 конгрессменов и 23 губернатора

По меньшей мере 229 конгрессменов, включая 43 сенатора, и 23 губернатора штатов уже поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны.

По меньшей мере 229 конгрессменов, включая 43 сенатора, и 23 губернатора штатов уже поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

"Всего через 30 часов после того, как Байден объявил о своем отказе от переизбрания, 186 членов Палаты представителей от Демократической партии, 43 сенатора и 23 губернатора поддержали кандидатуру Харрис", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских дебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.