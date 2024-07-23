О нас

Кандидатуру Харрис поддержали более 220 конгрессменов и 23 губернатора

Кандидатуру Харрис поддержали более 220 конгрессменов и 23 губернатора По меньшей мере 229 конгрессменов, включая 43 сенатора, и 23 губернатора штатов уже поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны.
Другие страны
23 июля 2024 г. 15:22
Кандидатуру Харрис поддержали более 220 конгрессменов и 23 губернатора

По меньшей мере 229 конгрессменов, включая 43 сенатора, и 23 губернатора штатов уже поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

"Всего через 30 часов после того, как Байден объявил о своем отказе от переизбрания, 186 членов Палаты представителей от Демократической партии, 43 сенатора и 23 губернатора поддержали кандидатуру Харрис", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских дебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kamala Harrisin namizədliyini 220-dən çox konqresmen və 23 qubernator dəstəkləyib
Версия на английском языке Over 220 congressmen and 23 governors back Harris for president

Другие новости из категории

Порт Ходейда в Йемене работает с ограничениями после удара Израиля
Порт Ходейда в Йемене работает с ограничениями после удара Израиля
23 июля 2024 г. 15:18
Более 300 образцов индийского сиропа от кашля не прошли проверку качества
Более 300 образцов индийского сиропа от кашля не прошли проверку качества
23 июля 2024 г. 15:09
В КНДР заявили, что им безразлична риторика Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном
В КНДР заявили, что им безразлична риторика Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном
23 июля 2024 г. 14:55
Более 80% избирателей-демократов в США одобряют выход Байдена из президентской гонки
Более 80% избирателей-демократов в США одобряют выход Байдена из президентской гонки
23 июля 2024 г. 14:38
Нидерланды выдвинули Вопке Хукстру на пост еврокомиссара
Нидерланды выдвинули Вопке Хукстру на пост еврокомиссара
23 июля 2024 г. 13:56
В Эстонии привели к присяге новое правительство
В Эстонии привели к присяге новое правительство
23 июля 2024 г. 12:52
Число жертв оползня в Эфиопии превысило 150 человек
Число жертв оползня в Эфиопии превысило 150 человек
23 июля 2024 г. 11:54
ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола
ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола
23 июля 2024 г. 11:45
В Молдове надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
В Молдове надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
23 июля 2024 г. 11:26
США и Южная Корея начали учения с применением самолетов F-18 и F-35
США и Южная Корея начали учения с применением самолетов F-18 и F-35
23 июля 2024 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi