Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ

Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внес кандидатуру Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом на заседании СМИД заявил глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингиз Айдарбеков.

"Согласно предложению, Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года", - сказал министр.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. На саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Беларуси.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.