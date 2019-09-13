Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана

Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии выступили за вывод американских войск из Афганистана.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом они заявили в четверг на дебатах.

"Мы не можем продолжать требовать от наших вооруженных сил решать проблемы, которые нельзя решить военным путем. Мы не можем бомбами добиться решения", - сказала в ходе теледебатов сенатор Элизабет Уоррен.

"Я был против роста численности войск в Афганистане. Нам не нужны там войска, я верну их домой", - сказал, в свою очередь, лидер опросов Джо Байден. По его словам, он немало спорил на эту тему с военными в свою бытность вице-президентом.

Сенатор Берни Сандерс напомнил, что он единственный из всех десяти кандидатов голосовал против войн в Ираке и Афганистане. "Я не думаю, что мы должны тратить 750 миллиардов долларов на вооруженные силы, когда мы толком не знаем, кто наш враг", - заявил Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о "смерти" мирных переговоров, которые США вели с представителями движения "Талибан". Войска США находятся в Афганистане с 2001 года. Условием мирной сделки с талибами должен был стать постепенный вывод американских военных из страны.