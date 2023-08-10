О нас

Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи Неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи.
Другие страны
10 августа 2023 г. 05:38
Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи.

Как передает Report со ссылкой на газету El Universo, гибель политика подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо.

"Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным. Совет безопасности в ближайшие минуты проведет встречу в президентском дворце", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько. Есть информация о как минимум семи пострадавших.

Отметим, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место.

Лассо в мае назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekvador prezidentliyinə namizəd seçkiqabağı görüşdən sonra öldürülüb

Самое важное

МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана вручил орден Истиглал народному артисту Расиму Балаеву
ФотоПрезидент Азербайджана вручил орден "Истиглал" народному артисту Расиму Балаеву
8 августа 2023 г. 14:53
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
8 августа 2023 г. 13:16
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
7 августа 2023 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
7 августа 2023 г. 11:51
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
7 августа 2023 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi