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    Кандидат в президенты Австрии Норберт Хофер признал поражение

    Я бесконечно расстроен, что нам не удалось

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты Австрии от правой Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер признал сегодня поражение на повторных выборах.

    Как передает Report, об этом говорится в его заявлении, размещенном на странице кандидата в сети Facebook.

    "Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку, я бесконечно расстроен, что нам не удалось, - говорится с заявлении. - Поздравляю Александера Ван дер Беллена с успехом и прошу всех австрийцев объединиться и сотрудничать".

    "Да здравствует наша родина Австрия", - подчеркнул Хофер.

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