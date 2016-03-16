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    ​Кандидат Марко Рубио вышел из президентской гонки после поражения во Флориде

    Сенатор отметил, что в 2016 году он не сможет стать президентом

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Марко Рубио завершил свою кампанию.

    Как передает Report со ссылкой на CBS News, свое заявление Рубио сделал после поражения в штате Флорида, сенатором от которого он является.

    Сенатор отметил, что в 2016 году он не сможет стать президентом. Он допустил, что "никогда не сможет возглавить страну, если этого нет в планах Господа".

    Рубио подчеркнул, что по-прежнему испытывает оптимизм относительно будущего Соединенных Штатов.

    Ранее стало известно, что Клинтон и Трамп победили на праймериз во Флориде. Для Рубио результат имел решающее значение.

    В рамках "супервторника" проходят голосования во Флориде, Иллинойсе, Миссури, Огайо и Северной Каролине.

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