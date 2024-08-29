О нас

Канцлер Германии совершит визит в Казахстан

Канцлер Германии совершит визит в Казахстан Предстоящий визит в Астану канцлера ФРГ Олафа Шольца выведет казахстанско-германские отношения на новый уровень.
Другие страны
29 августа 2024 г. 22:26
Канцлер Германии совершит визит в Казахстан

Предстоящий визит в Астану канцлера ФРГ Олафа Шольца выведет казахстанско-германские отношения на новый уровень.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД Казахстана Алибек Куантыров в Берлине на очередном заседании казахстанско-германского делового совета.

"Предстоящий визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан выведет двусторонние отношения на новый уровень и придаст дополнительный импульс укреплению существующих, а также созданию новых экономических связей", - сказал он, не уточнив возможных сроков этого визита.

По оценке замглавы ведомства, экономическое сотрудничество Германии и Казахстана выходит на новый уровень.

"Германия является ключевым торговым партнером Казахстана в ЕС, нам следует еще более активизировать взаимодействие между бизнес-сообществами двух стран", - отметил Куантыров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Йемене из-за наводнений погибли 16 человек
В Йемене из-за наводнений погибли 16 человек
29 августа 2024 г. 23:22
В ЕС снова не договорились о разблокировке €6 млрд на поставки Украине
В ЕС снова не договорились о разблокировке €6 млрд на поставки Украине
29 августа 2024 г. 23:02
ООН договорилась о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения вакцинации
ООН договорилась о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения вакцинации
29 августа 2024 г. 22:45
Израиль заявил о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе
Израиль заявил о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе
29 августа 2024 г. 21:56
СМИ: Иран может нарастить запас урана для создания четырех атомных бомб
СМИ: Иран может нарастить запас урана для создания четырех атомных бомб
29 августа 2024 г. 21:34
Генштаб ВС Украины подтвердил потерю своего F-16
Генштаб ВС Украины подтвердил потерю своего F-16
29 августа 2024 г. 21:03
СМИ: Макрон и МИД Франции не были предупреждены об аресте Дурова
СМИ: Макрон и МИД Франции не были предупреждены об аресте Дурова
29 августа 2024 г. 20:46
Представители РФ и Египта обсудили расширение взаимодействия в рамках БРИКС
Представители РФ и Египта обсудили расширение взаимодействия в рамках БРИКС
29 августа 2024 г. 20:32
В ФРГ согласовали пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией
В ФРГ согласовали пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией
29 августа 2024 г. 20:10
Южная Корея первая в Азии признала нарушающим конституцию закон о климате
Южная Корея первая в Азии признала нарушающим конституцию закон о климате
29 августа 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi