Канцлер Германии совершит визит в Казахстан

Предстоящий визит в Астану канцлера ФРГ Олафа Шольца выведет казахстанско-германские отношения на новый уровень.

Предстоящий визит в Астану канцлера ФРГ Олафа Шольца выведет казахстанско-германские отношения на новый уровень.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД Казахстана Алибек Куантыров в Берлине на очередном заседании казахстанско-германского делового совета.

"Предстоящий визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан выведет двусторонние отношения на новый уровень и придаст дополнительный импульс укреплению существующих, а также созданию новых экономических связей", - сказал он, не уточнив возможных сроков этого визита.

По оценке замглавы ведомства, экономическое сотрудничество Германии и Казахстана выходит на новый уровень.

"Германия является ключевым торговым партнером Казахстана в ЕС, нам следует еще более активизировать взаимодействие между бизнес-сообществами двух стран", - отметил Куантыров.