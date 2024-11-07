Канцлер Германии Шольц уволил министра финансов Линднера

Канцлер Германии Олаф Шольц увольняет министра финансов Кристиана Линднера.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия Германии (СвДП).

Как передает Report , об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, в среду вечером проходило заседание коалиционного комитета, где партнеры по коалиции пытались найти решение спора по поводу вывода экономики страны из кризиса.

Линднер предложил провести досрочные выборы. Шольц отверг это предложение. Причиной раскола являются разногласия в бюджетной, финансовой и экономической политике.