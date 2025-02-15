Канцлер ФРГ заявил о возможности объявления ЧС для финансирования военной помощи Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что для ослабления долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) с целью финансирования военной помощи Киеву можно объявить о чрезвычайной ситуации в связи с конфликт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что для ослабления долгового тормоза (Schuldenbremse, правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) с целью финансирования военной помощи Киеву можно объявить о чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Украине.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Война в центре Европы - это чрезвычайная ситуация, что же еще", - заявил канцлер.

По его словам, конституция ФРГ предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения такой ЧС.

"Я уверен, что именно это будет поддерживать большинство в Бундестаге после выборов (23 февраля в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы)", - добавил Шольц.