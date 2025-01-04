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Канцлер Австрии заявил о намерении уйти в отставку из-за провала переговоров о коалиции

Канцлер Австрии заявил о намерении уйти в отставку из-за провала переговоров о коалиции Канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии (АНП) уйдет со своего поста после провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам парламентских выборов в сентябре.
Другие страны
4 января 2025 г. 23:06
Канцлер Австрии заявил о намерении уйти в отставку из-за провала переговоров о коалиции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии (АНП) уйдет со своего поста после провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам парламентских выборов в сентябре.

Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении в соцсети X.

"После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход", - сказал он.

По словам Нехаммера, АНП вела долгие и честные переговоры, однако с Социал-демократической партией Австрии (СДПА) невозможно договориться по ключевым пунктам.

"Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и продолжать их не будем", - подчеркнул он.

Напомним, что 29 сентября 2024 года в Австрии прошли очередные парламентские выборы. По итогам впервые в своей истории победу одержала Австрийская партия свободы с рекордными для себя 29,2% голосов. Однако из-за нежелания других парламентских партий вступать с ней в коалицию переговоры о формировании нового правительства начались между правящей АНП, набравшей 26,5%, социал-демократами (СДПА) с 21% и с партией "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) с 9% голосов. NEOS первой объявила о выходе из переговоров 3 января. На следующий день АНП прервала переговоры с СДПА, раскритиковав ее подход к экономическим вопросам.

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