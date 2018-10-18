Канцлер Австрии: ЕС не исключает возможных мер против Эр-Рияда из-за дела Кашикчи

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Европейский союз ожидает прозрачного расследования в деле пропажи саудовского журналиста Джамаля Кашикчи и не исключает возможных мер против Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы не говорили о санкциях, поскольку это не стояло на повестке дня. Но вам точно должно быть известно, что последствия со стороны ЕС [в отношении Саудовской Аравии] по этому вопросу возможны", - сказал Курц.

"Мы ожидаем от Саудовской Аравии полной прозрачности и расследования", - добавил австрийский канцлер.