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Канцелярия Дуды подтвердила его просьбу к кабмину не арестовывать Нетаньяху

Канцелярия Дуды подтвердила его просьбу к кабмину не арестовывать Нетаньяху Глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Малгожата Папроцкая подтвердила, что он обратился к правительству с просьбой обеспечить безопасное пребывание в стране премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае, если тот пожелает присутствоват
Другие страны
9 января 2025 г. 15:05
Канцелярия Дуды подтвердила его просьбу к кабмину не арестовывать Нетаньяху

Глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Малгожата Папроцкая подтвердила, что он обратился к правительству с просьбой обеспечить безопасное пребывание в стране премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае, если тот пожелает присутствовать на 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Как передает Report, об этом сообщило польское информационное агентство PAP.

По ее словам, каждый израильтянин и представитель властей этой страны "должен иметь возможность - если у него есть такое желание - принять участие в этом особом событии".

"Все инструменты, связанные с обеспечением пребывания премьер-министра или любого другого представителя государства в силу подчиненности служб, находятся в руках премьер-министра и Совета министров", - пояснила представитель канцелярии Дуды. В настоящее время в администрации президента ожидают ответ от правительства, добавила Папроцкая.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. Польский МИД заявил, что Варшава исполнит это решение МУС в случае приезда Нетаньяху в республику.

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