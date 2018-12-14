Канадский министр отменила визит в КНР на фоне ухудшающихся отношений между странами

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Глава министерства туризма Канады Мелани Жоли отменила планировавшийся на следующей неделе визит в Пекин.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал CTV со ссылкой на канцелярию главы ведомства.

Жоли должна была 17 - 20 декабря принять участие в мероприятиях, посвященных закрытию Канадско-китайского года туризма, который отмечался в 2018 году, но стороны "приняли совместное решение отложить церемонию закрытия".

Дипломатические трения возникли между двумя государствами после задержания в Ванкувере 1 декабря финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд в Ванкувере постановил выпустить ее под залог.

На этой неделе власти КНР задержали двух канадских граждан, которых подозревают в подрыве национальной безопасности.