Канадская медсестра обвиняется в убийстве восьми пенсионеров

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Полиция канадской провинции Онтарио арестовала бывшую медсестру, которая обвиняется в убийстве восьми пенсионеров в домах престарелых.

Как передает Report, об этом об этом сообщил телеканал CBC.

В ходе расследования выяснилось, что 49-летняя Элизабет Трэйси Маи Веттлауфер с 2007 по 2014 годы путем передозировки различными лекарствами убила восемь пенсионеров в возрасте от 75 до 96 лет. Семь убийств были совершены ей в доме престарелых в Вудстоке и одно в Лондоне - эти города расположены на юго-западе провинции Онтарио. Известно, что Веттлауфер отказалась от лицензии медсестры, которая ей была выдана 8 июня 1995 года Колледжем медсестер Онтарио, 30 сентября 2016 года.

Женщина была арестована в собственном доме в Вудстоке. Соседи описывают ее как "дружелюбную и скромную". Полиция сейчас дополнительно изучает некоторые записи о пациентах и собственном психическом состоянии, которые в последнее время Веттлауфер оставляла на своей странице в одной популярной социальной сети.