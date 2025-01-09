Канадцы встретили предстоящую отставку Трюдо крайне положительно

Более 80 процентов канадцев встретили предстоящую отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо положительно.

Более 80 процентов канадцев положительно встретили решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos.

Утверждается, что 81 процент одобрил уход Трюдо с поста, причем более половины опрошенных оценили этот шаг политика "крайне положительно".

Среди сторонников Либеральной партии страны, которую возглавляет Трюдо, это решение поддержали 70 процентов. Готовность голосовать за партию ушедшего премьера выразили лишь 23 процента респондентов, при этом за оппозиционную Консервативную партию готовы проголосовать вдвое больше.

"Очевидно, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру Либеральной партии будет сложно вернуть доверие избирателей, особенно учитывая значительный отрыв консерваторов", — указано в материале.

Ранее Трюдо в обращении к нации заявил, что "в самое ближайшее время" сложит с себя полномочия лидера правящей Либеральной партии Канады, но уйдет в отставку с поста премьер-министра только после избрания нового руководителя либералов.