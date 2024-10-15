Канада заявила о нежелании конфронтации с Индией из-за высылки дипломатов

Власти Канады не хотят дипломатической конфронтации с Индией в связи с высылкой индийских дипломатов, но будут защищать свои интересы.

Власти Канады не хотят дипломатической конфронтации с Индией в связи с высылкой индийских дипломатов, но будут защищать свои интересы.

Как передает Report, об этом заявила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Мы не ищем дипломатической конфронтации с Индией, но мы не будем сидеть сложа руки, когда агенты какой-либо страны связаны с попытками запугивания, преследования или даже убийства канадцев. Точка", - заявила министр.

Жоли добавила, что Канада продолжит просить Индию о сотрудничестве в расследовании убийства одного из лидеров сикхской общины североамериканской страны Хардипа Сингха Ниджара, в организации которого Оттава подозревает индийских дипломатов.