Канада заявила о готовности защищать свои интересы в ответ на новые пошлины США

Канада заявила о готовности защищать свои интересы в ответ на новые пошлины США

Правительство Канады разочаровано решением США ввести новые торговые пошлины в размере 35% на канадские товары, не подпадающие под действие Соглашения между Канадой, США и Мексикой (CUSMA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Канады Марка Карни.

Канада заявила о готовности принять меры по защите своих национальных интересов, включая поддержку пострадавших отраслей, диверсификацию экспортных рынков и усиление внутреннего производства. “Канада по-прежнему остается приверженной CUSMA, которое является одним из крупнейших соглашений о свободной торговле в мире”, - говорится в заявлении.

В офисе премьер-министра также прокомментировал попытки США увязать новые торговые ограничения с трансграничным оборотом фентанила. По данным канадской стороны, доля Канады в импорте фентанила в США составляет менее 1%. В то же время страна уже предпринимает значительные шаги по укреплению пограничной безопасности, в частности, за счет расширения воздушного наблюдения, усиления пограничного контроля, а также принятия нового законодательства в этой сфере.

Карни подчеркнул, что правительство сосредоточится на внутреннем экономическом росте и реализации масштабных инвестиционных проектов совместно с провинциями, территориями и коренными народами. По его словам, эти меры могут привлечь более 500 млрд долларов инвестиций и создать тысячи новых рабочих мест.

CUSMA (Canada-United States-Mexico Agreement), также известное как USMCA в США и T-MEC в Мексике, является соглашением о свободной торговле, которое заменило НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) в июле 2020 года. CUSMA обеспечивает беспошлинный режим для более чем 98% тарифных линий и более 99,9% двусторонней торговли между Канадой и США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25% до 35%. Отмечается, что действия Трампа стали ответом на отказ Канады "сотрудничать в сдерживании продолжающегося потока фентанила", а также ответные меры, принятые против США "за действия президента по устранению этой необычной и экстраординарной угрозы".