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Канада запрещает импорт пистолетов в страну

Канада запрещает импорт пистолетов в страну Канада запретит импорт пистолетов с 19 августа. Эта мера будет действовать до тех пор, пока парламент не примет новые строгие правила оборота оружия в стране, включая постоянный запрет на ввоз.
Другие страны
6 августа 2022 г. 08:19
Канада запрещает импорт пистолетов в страну

Канада запретит импорт пистолетов с 19 августа. Эта мера будет действовать до тех пор, пока парламент не примет новые строгие правила оборота оружия в стране, включая постоянный запрет на ввоз.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС.

Премьер-министр Джастин Трюдо предложил закон, известный как законопроект C-21, через несколько дней после стрельбы в начальной школе Техаса в мае, в результате которой погиб 21 человек.

Законопроект сделает невозможным покупку, продажу, передачу или импорт пистолетов в любую точку страны. В отличие от США, владение огнестрельным оружием не закреплено в конституции Канады, но огнестрельное оружие по-прежнему популярно, особенно в сельских районах страны.

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Версия на азербайджанском языке Kanada hökuməti ölkəyə tapança idxalını qadağan edir

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