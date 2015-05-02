​Канада выделит на борьбу с ИГИЛ 114 млн долларов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Правительство Канады выделит $114 млн Ираку, Сирии, Иордании и Ливану на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом 2 мая заявил канадский премьер-министр Стивен Харпер после прибытия с необъявленным визитом в Ирак.

Как передал телеканал CTV, Харпер посетил город Эрбиль, где провел переговоры с главой иракского Курдистана Масудом Барзани и главой правительства Ирака Хайдаром аль-Абади.