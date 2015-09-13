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    ​Канада выделит $75 млн на оказание помощи беженцам из Сирии

    Деньги будут направлены на помощь беженцам, которые находятся в специальных лагерях

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Канады выделит 100 млн канадских долларов ($75,3 млн) на оказание помощи сирийским беженцам.

    Как передает Report, Об этом заявил министр международного развития страны Кристиан Паради.

    "Правительство будет договариваться (о распределении этих средств) с организациями "Красный крест" и "Красный полумесяц", - сказал он. Министр уточнил, что указанные средства будут направлены "на места".

    "Сейчас мы будем больше использовать ресурсы в Бейруте (Ливан), Анкаре (Турция) и Аммане (Иордания)", - добавил Паради, имея ввиду, что выделенные Оттавой деньги будут направлены на помощь беженцам, которые находятся в специальных лагерях в этих странах.

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