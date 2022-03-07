Канада вводит санкции в отношении еще 10 российских физических лиц

Власти Канады вводят санкции против еще 10 физических лиц из России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства", - сказал он. Трюдо не уточнил имена, но отметил, что они были взяты из списка, ранее составленного Алексеем Навальным, который сейчас отбывает тюремный срок в РФ.
Согласно обнародованному документу, Канада ввела санкции против Пескова, Соловьева, Симоньян, Эрнста и Дерипаски.