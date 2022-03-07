Канада вводит санкции в отношении еще 10 российских физических лиц

Власти Канады вводят санкции против еще 10 физических лиц из России.

Власти Канады вводят санкции против еще 10 физических лиц из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства", - сказал он. Трюдо не уточнил имена, но отметил, что они были взяты из списка, ранее составленного Алексеем Навальным, который сейчас отбывает тюремный срок в РФ.

Согласно обнародованному документу, Канада ввела санкции против Пескова, Соловьева, Симоньян, Эрнста и Дерипаски.