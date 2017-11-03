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    Канада ввела санкции против 30 граждан России

    Всего в списке 52 человека

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

    В документе отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым "Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств" или "Законом имени Сергея Магнитского", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".

    Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.

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