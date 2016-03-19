Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Канада ввела дополнительные санкции против России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стефана Диона.

"Сегодняшнее решение поддерживает обширные международные усилия, направленные на поиск дипломатического решения кризиса на Украине", — пояснил он.

Дион пояснил, что ограничения против России будут действовать до полного выполнения минских соглашений.

Канадский санкционный список включает как физических лиц (Александр Омельченко и Эдуард Иоффе), так и юридических.

Всего в список попали 10 юридических лиц: Инвестиционный республиканский банк или Инресбанк, Московский областной банк, ОАО "Волгограднефтемаш", АО "Ижевский механический завод", АО "Ижмаш", АО "Технопромэкспорт", АО "Технодинамика холдинг", АО "Техмаш", АО "Руселектроникс" и АО "Швабе Холдинг".