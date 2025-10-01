Канада возобновила действие санкций Совбеза ООН против Ирана

Правительство Канады приняло решение о возобновлении действия санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны.

Они включают запрет на экспорт в Иран и импорт из этой страны ядерных материалов, технологий и товаров двойного назначения, а также оборудования и разработок, связанных с баллистическими ракетами. Канада также ввела эмбарго на поставки оружия и возобновила действие запрета на обслуживание иранских судов.

Кроме того, канадское правительство будет пресекать техническую и финансовую помощь, связанную с такими операциями.

"Наряду с G7 и другими международными партнерами Канада продолжает призывать Иран в полной мере выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, возобновить полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и вступить в прямые переговоры с США с целью достижения прочного, долгосрочного и всеобъемлющего ядерного соглашения, которое гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие", - указывается в заявлении канадского МИД.