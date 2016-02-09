Оттава решила прекратить удары по позициям ИГИЛ в конце февраля

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Канада перестанет наносить авиаудары по позициям экстремистской группировки "ИГИЛ" в Сирии и Ираке не позднее 22 февраля, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Важно понимать, что хотя авиаудары могут быть очень полезными для достижения краткосрочных военных и территориальных целей, сами по себе они не дают продолжительной стабильности местным общинам", - объяснил Трюдо.

Трюдо, который занял пост премьера в октябре минувшего года, во время избирательной кампании обещал вывести шесть истребителей-бомбардировщиков CF-18 из региона.

В то же время Канада намерена оставить два разведывательных самолета на Ближнем Востоке, а также увеличить количество канадских военных инструкторов в регионе.

Как отметил Трюдо, канадские вооруженные силы должны выделять больше военных ресурсов для обучения иракских сил безопасности, чтобы победить "убийственную банду головорезов, которая терроризирует одних из самых уязвимых людей на планете".