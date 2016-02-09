Оттава решила прекратить удары по позициям ИГИЛ в конце февраля

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Канада перестанет наносить авиаудары по позициям экстремистской группировки "ИГИЛ" в Сирии и Ираке не позднее 22 февраля, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Важно понимать, что хотя авиаудары могут быть очень полезными для достижения краткосрочных военных и территориальных целей, сами по себе они не дают продолжительной стабильности местным общинам", - объяснил Трюдо.
Трюдо, который занял пост премьера в октябре минувшего года, во время избирательной кампании обещал вывести шесть истребителей-бомбардировщиков CF-18 из региона.
В то же время Канада намерена оставить два разведывательных самолета на Ближнем Востоке, а также увеличить количество канадских военных инструкторов в регионе.
Как отметил Трюдо, канадские вооруженные силы должны выделять больше военных ресурсов для обучения иракских сил безопасности, чтобы победить "убийственную банду головорезов, которая терроризирует одних из самых уязвимых людей на планете".
News DepartmentАвтор новости
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