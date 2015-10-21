Канада прекратит авиаудары по ИГ в Сирии и Ираке

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Лидер победившей на выборах в Канаде Либеральной партии Джастин Трюдо, который намерен занять пост премьер-министра, подтвердил намерение прекратить участие самолетов ВВС страны в военной операции против "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

Операцию с лета 2014 года проводят США при поддержке союзников, в числе которых и Канада. Они ограничиваются ударами с воздуха по позициям боевиков и поддержкой наземных сил правительства Ирака и "умеренной оппозиции" в Сирии.

Выступая на первой пресс-конференции в качестве главы правительства, Трюдо сообщил, что во вторник обсуждал эту тему с президентом США Бараком Обамой и сообщил ему о предполагаемом изменении участия Канады в операции.

Он сказал, что заверил американского лидера в том, что Канада остается "надежным членом коалиции (против ИГ)", но при этом ясно обозначил "обязательства, которые я сделал в плане прекращения военной операции", цитирует политика агентство Франс Пресс.

В то же время Трюдо не сообщил, когда будет реализовано это решение и какую роль в коалиции будет играть после этого Канада, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".