​Канада прекратила авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке и Сирии

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Канады прекратили свое участие в нанесении авиаударов по позициям радикальной группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" на территории Ирака и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении военного ведомства.

"В соответствии с указаниями правительства Канады вооруженные силы Канады 15 февраля прекратили нанесение авиаударов в рамках "Операции IMPACT"", — отмечается в документе.

Ожидается, что шесть самолетов канадских ВВС, участвовавших в нанесении авиаударов, поэтапно покинут регион в ближайшие несколько недель. При этом канадские ВС продолжат оказывать поддержку воздушным операциям международной коалиции, проводя воздушную разведку, наблюдательные миссии и дозаправку в полете.