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    ​Канада прекратила авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке и Сирии

    Шесть самолетов канадских ВВС поэтапно покинут регион в ближайшие несколько недель

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Канады прекратили свое участие в нанесении авиаударов по позициям радикальной группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" на территории Ирака и Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении военного ведомства.

    "В соответствии с указаниями правительства Канады вооруженные силы Канады 15 февраля прекратили нанесение авиаударов в рамках "Операции IMPACT"", — отмечается в документе.

    Ожидается, что шесть самолетов канадских ВВС, участвовавших в нанесении авиаударов, поэтапно покинут регион в ближайшие несколько недель. При этом канадские ВС продолжат оказывать поддержку воздушным операциям международной коалиции, проводя воздушную разведку, наблюдательные миссии и дозаправку в полете.

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