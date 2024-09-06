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Канада предоставит Украине более 80 тыс. ракетных двигателей и 1300 боеголовок к ним

Канада предоставит Украине более 80 тыс. ракетных двигателей и 1300 боеголовок к ним Канада предоставит Украине большую партию ракетных двигателей CRV-7. Также пакет будет включать 1 300 боеголовок к ракетам.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 16:31
Канада предоставит Украине более 80 тыс. ракетных двигателей и 1300 боеголовок к ним

Канада предоставит Украине большую партию ракетных двигателей CRV-7. Также пакет будет включать 1 300 боеголовок к ракетам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства Канады.

Между тем, министр обороны Канады Билл Блэр на заседании Контактной группы по военному содействию Украине в Германии. Партия будет включать 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1 300 боеголовок к ним. Они готовятся к отправке в Польшу, куда прибудут в ближайшие месяцы.

Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.

Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10 500 9-мм пистолетов из своих запасов.

По запросу Украины Блэр также объявил о выделении Канадой списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или примут на запчасти.

Ранее сообщалось, что Канада намерена передать Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS в начале 2025 года.

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Версия на английском языке Canada to send over 80,000 unarmed small rockets, warheads to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya 80 mindən çox raket mühərriki verəcək

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