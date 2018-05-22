Канада понизила уровень дипломатических отношений с Венесуэлой

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Канада осудила состоявшиеся в воскресенье в Венесуэле президентские выборы и приняла решение понизить уровень дипломатических отношений со страной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

"Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты, как не представляющие демократическую волю венесуэльских граждан", — заявила Фриланд. "В ответ на атаки режима (президента Николаса) Мадуро на демократические права венесуэльцев Канада сегодня принимает меры, вступающие в силу немедленно, по переводу дипломатических отношений с Венесуэлой на более низкий уровень и ограничению взаимодействия с ней", — отмечается в заявлении.

В заявлении сообщается, что теперь канадское посольство будет возглавлять не посол, а временный поверенный в делах. Также вводится запрет на официальное двустороннее военное сотрудничество.

Отмечается, что взаимодействие Канады с Венесуэлой будет ограничиваться "продвижением основных целей Канады в этой стране, таких как укрепление демократии и уважения к правам человека".